الرئاسة الجزائرية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

أعلن الناطق باسم الرئاسة الجزائرية بلعيد محند أوسعيد، مساء اليوم /الخميس/، تشكيلة الحكومة الجديدة التي يرأسها عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الذي عينه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت الماضي وكلفه بتشكيل الحكومة.

وتعد هذه الحكومة هي الأولى في عهد الرئيس تبون الذي أدى اليمين الدستورية يوم 19 ديسمبر الماضي، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من الشهر ذاته.

وقال أوسعيد - في مؤتمر صحفي عقده الليلة - إن الحكومة الجديدة تضم 39 وزيرا بينهم 5 وزيرات، وأصغر وزير بها عمره 26 عاما وهو ياسين وليد وزير المؤسسات الناشئة.

واحتفظ 7 وزراء بمقاعدهم في الحكومة هم وزراء الخارجية والعدل والداخلية والطاقة والمجاهدين والشؤون الدينية والفلاحة.