ضبط 7 متهمين.. الأمن العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة التحرش الجماعي في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، الخميس، القبض على 7 متهمين ثُبت تورطهم في واقعة التحرش الجماعى بفتاة بمدينة المنصورة.

رصدت المتابعة الميدانية تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بنطاق محافظة الدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

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تم تحديد شخصية المجنى عليها تبين أنها (طالبة 20 سن) مقيمة بمدينة المنصورة، وصديقتها "20 سنة" طالبة بجامعة المنصورة، وقررت الأولى أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة فتتدخل بعض المارة في محاولة لمنعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارو، كما تم التوصل إلى الفتاة الأخرى.

توصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين وهم 7 بينهم 4 طلاب "18 سنة" وطالبان "20 سنة" وماسح أحذية "20 سنة"، وأمكن ضبطهم.

بمواجهتهم أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.