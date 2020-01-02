محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب ا)
أكد نيكوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني اليوم الخميس إن المبدأ الرئيسي الذي تسير عليه بلاده يتمثل في مواجهة كل من يحاول المساس بحقوقها السيادية.
وردا على موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الوزير اليوناني:"في بعض الأحيان يذكرني(أردوغان) بشخص ما يسعى إلى إحياء الإمبراطورية العثمانية القديمة، ولكنه يجد نفسه أمام حائط من الدول التي تعارض التوسع التركي".
وقال الوزير اليوناني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليونانية اليوم:" مبدأنا الرئيسي هو أنه لا يوجد أحد يمكنه أن يهدد حقوقنا السيادية، إننا لا نخاف، إننا ندرس كل الاحتمالات، ونحن مستعدون لمواجهة كل شئ".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع اليوناني: أردوغان يسعى عبثا إلى إحياء الإمبراطورية العثمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.