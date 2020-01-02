وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تصف هجوم حفتر على طرابلس بـ”العدوان” و تشيد بدور فائز السراج

في ما اعتبر تطورا ملحوظا وتغيرا لافتا في اللهجة، وصفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الهجوم الذي يقوده الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة ليبيا طرابلس بـ”العدوان العسكري الذي تشنه مجموعات مسلحة بقيادة حفتر”.

وأشادت الوكالة بـ”الدور الذي لعبه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الذي كثف من تحركاته الدبلوماسية الى العديد من العواصم الأوروبية بحثا عن حل سلمي لأزمة العاصمة طرابلس”.

واعتبرت الوكالة “أن الحرب قائمة بتأثير أجندات إقليمية ودولية تحوم كلها حول” نهب الخيرات الطبيعية للبلد” على رأسها النفط والغاز والمعادن المنجمية (اليورانيوم)”.

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وأكدت الوكالة أنه من الضروري الأخذ بدور دول الجوار وعلى رأسها الجزائر التي رافعت منذ البداية من أجل “عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية” وعلى أنه “لا حل عسكريا للازمة” و “لا بد من ايجاد حل ليبي- ليبي”.

والخميس الماضي، تحدث وزير الداخلية الليبي فتحي باش آغا عن “تعاون كبير” أو حتى “تحالف” بين طرابلس وتركيا وتونس والجزائر.