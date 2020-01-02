تقرير فرنسى: حركة مكثفة لنقل الإرهابيين من تركيا لمطار معيتيقة فى طرابلس

كشفت إذاعة «RFI» الفرنسية، أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التى تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج.

ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة قولها إن مطار معيتيقة فى طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة.

وأضافت المصادر أن شركة الطيران «الإفريقية» الليبية هى التى تولت نقل المرتزقة من تركيا، إضافة إلى شركة طيران «الأجنحة» المملوكة للإرهابى

الليبى المقيم فى تركيا، عبد الحكيم بلحاج، وهبطت أربع طائرات تقل المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة فى مطار معيتيقة، بين يومى الجمعة والأحد الماضيين.

من ناحية أخرى واصلت قوات الجيش الوطنى الليبى تقدمها فى محيط العاصمة طرابلس، فى ظل عملية الحسم التى أطلقها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبى لتحرير العاصمة من الميليشيات الإرهابية الداعمة لحكومة فائز السراج المتحالفة مع النظامين التركى والقطرى.

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وفرضت قوات الجيش الليبى سيطرتها على آخر نقطة فى حى «بوسليم»، الذى يعتبر أكبر أحياء طرابلس، ويمثل المدخل الجنوب غربى للمدينة.

وقال النقيب بالجيش الليبى سليمان الخالدى، إن قوات الجيش بسيطرتها على حى الروابش تكون قد سيطرت بالكامل على مدخل طرابلس الجنوب غربى، والذى يبدأ من سيمافرو طريق المطار حتى عمارات حى اﻷكواخ».

وأشار إلى أن قوات الجيش تتواجد الآن بالشارع الرابط بين أهم أحياء طرابلس وهى السوانى والعزيزية وكذلك الشارع المتجه جنوبا إلى مطار طرابلس، كما أحكمت سيطرتها على الشارع المتجه شماﻻ والمؤدى إلى وسط المدينة الذى لا تفصله سوى بضع مئات من الأمتار عن مقر وزارة داخلية حكومة الوفاق.