رئيس البرلمان التونسي يعلن السبت موعدًا لمنح الثقة للحكومة

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، مكتب المجلس، إلى الاجتماع بعد غدٍ السبت لعقد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة.

ووفق بيان صادر عن البرلمان، مساء اليوم الخميس، فإن

الجلسة ستعقد بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا.يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلم في وقت سابق اليوم، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، رسالة لتنظيم جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، وذلك بعد أن تسلم قائمة الفريق الحكومي المقترح، من المكلّف بتكوين الحكومة، الحبيب الجملي، فيما كشف الجملي، في مؤتمر صحفي اليوم، عن أسماء الوزراء في حكومته.