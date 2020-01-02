مباحثات أردنية مغربية بشأن آخر التطورات في المنطقة

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين بمختلف المجالات. تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين بمختلف المجالات. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس - أن الجانبين بحثا أيضًا آخر التطورات في المنطقة وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيالها، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين . اليوم الخميس - أن الجانبين بحثا أيضًا آخر التطورات في المنطقة وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيالها، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين .

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