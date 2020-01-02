ترامب لرئيس وزراء السودان: الفرصة سانحة لضمان تحقيق السلام

تلقَّى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال بالسودان. وذكَر مجلس الوزراء السودان أن ترامب قال- في برقيته-: "نيابة عن الشعب الأمريكي وفي هذه اللحظة التاريخية غير المسبوقة، التى يستعيد فيها الشعب السوداني حريته من جديد، تسنح فرصة نادرة لضمان تحقيق السلام والعدل والحرية لكل السودانيين وحماية حقوق الإنسان، ووضع الأساس للانتخابات المستقبلية والدستور الجديد".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده، شريك ثابت للسودان في سعيه لضمان مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي، معرباً عن تمنياته للحكومة الانتقالية والشعب السوداني بعيد استقلال آمن وسنة مزدهرة. "نيابة عن الشعب الأمريكي وفي هذه اللحظة التاريخية غير المسبوقة، التى يستعيد فيها الشعب السوداني حريته من جديد، تسنح فرصة نادرة لضمان تحقيق السلام والعدل والحرية لكل السودانيين وحماية حقوق الإنسان، ووضع الأساس للانتخابات المستقبلية والدستور الجديد".وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده، شريك ثابت للسودان في سعيه لضمان مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي، معرباً عن تمنياته للحكومة الانتقالية والشعب السوداني بعيد استقلال آمن وسنة مزدهرة.

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