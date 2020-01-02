الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية

أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، بتمكن الدفاعات الجوية الليبية من إسقاط طائرة مسيرة تركية في محور (عين زارة) جنوب العاصمة طرابلس، حسبما ذكرت قناة العربية "الإخبارية" . ذكرت قناة العربية "الإخبارية" . أفادت مصادر لـRT بأن "الجيش الوطني الليبي" تمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق طرابلس. ونقلت المصادر عن اللواء مبروك الغزوي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي قوله، أنه تم إسقاط طائرة تركية في طرابلس. وجاء ذلك بعد موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

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