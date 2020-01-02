تشكيل أول حكومة جزائرية بعد انتخاب الرئيس تبون

أعلن بلعيد محند أوسعيد المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، الخميس، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جرّاد.

واحتفظ وزراء الخارجية صبري بوقادوم والداخلية كمال بلجود والعدل بلقاسم زغماتي بمناصبهم.

وعين محمد عرقاب وزيرا للطّاقة والمناجم.

فيما عاد الوزير حسن مرموري لوزارة السّياحة التي شغلها في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وعهد إلى محمد أوجاووت بوزارة التربية والتعليم وهيام فريحة بالتكوين المهني وسيد علي خالدي بوازرة الشّباب والرّياضة، إلى جانب فرحات آيت علي إبراهيم في وزارة الصّناعة.

وضمّت التّشكيلة الحكومية الجديدة 39 عضوا، منهم خمسة نساء وسبعة وزراء منتدبين وأربعة كتاب دولة، كما أنّ أصغر وزير عمره 26 سنة، وهو ياسين وليد وزير منتدب للمؤسسات الناشئة.

وحسب ما ورد على لسان الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد "فسيعقد أول اجتماع للحكومة السّبت المقبل برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون".

وتعتبر هذه الحكومة الأولى في عهد الرّئيس الجديد تبون، الذي تعهّد أن تتضمّن وجوها شابة، لتنهي بذلك عمل حكومة تصريف الأعمال الذي دام لأكثر من ثمانية أشهر في البلاد.

كان تبون ( 74 عاما)، الذي تولى منصب الرئيس بعد الفوز في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، قد عين جرّاد يوم السبت. يأتي الإعلان عن تشكيل الحكومة في الوقت الذي أطلقت الجزائر، اليوم سراح 76 معتقلا في إطار السعي لإنهاء الاحتجاجات الحاشدة المستمرة على مدى عدة أشهر.

وأضافت الوزارة في بيان أن من بين المُفرج عنهم لخضر بورقعة وهو عسكري سابق شارك في حرب التحرير الجزائرية في ستينيات القرن الماضي واعتُقل في يونيو الماضي والعميد المتقاعد حسين بن حديد. كما تم الإفراج عن عشرات المعتقلين الآخرين في الأيام القليلة الماضية.

وعرض الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، فتح حوار مع حركة الاحتجاج.

وخرج مئات ألوف المحتجين إلى شوارع الجزائر منذ فبراير 2019. وفي إبريل، استقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.