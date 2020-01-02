مجلس النواب الليبي يبحث السبت تداعيات "الغزو" التركي

دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، إلى عقد جلسة طارئة بعد غد السبت في بنغازي لمناقشة تداعيات إرسال قوات تركية "غازية" إلى ليبيا.

وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان، إن النواب سيناقشون "التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا".

وصف البرلمان الليبي ومقره في شرق البلاد الخميس أي تدخل عسكري تركي بطلب من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بأنه "خيانة عظمى".

وأوضح أحميد حومه النائب الثاني لرئيس البرلمان الليبي، في تصريح صحافي، "ندعو لجلسة طارئة في بنغازي السبت المقبل، لبحث تداعيات التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية، وطلب السراج (رئيس حكومة الوفاق) ومن معه التدخل الأجنبي في ليبيا ... نعده خيانة عظمى".

كما دعا نائب رئيس البرلمان إلى "الالتفاف الفوري حول الجيش لصد محاولات الغزو التركي لليبيا"، مؤكدا بأن الرد "سيكون قاسيا على تركيا".

وقال، في هذا الصدد، إن "خطوة أردوغان الرعناء وجر برلمان بلاده لتأييدها ستكون لها تداعياتها الخطيرة في المنطقة ... أدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العبث".

كان البرلمان التركي قد وافق، استناداً إلى طلب تلقته أنقرة من حكومة الوفاق، بأغلبية 325 عضوا مقابل 184 عضوا على إرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

وأطلق الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، حملة للقضاء على الجماعات المسلحة والمجموعات الإرهابية في جنوب البلاد خاصة منطقة طرابلس.