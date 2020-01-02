الجامعة العربية: إرسال قوات تركية إلى ليبيا يذكي الصراع

قالت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إن موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد إذكاءً للصراع الدائر هناك.

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة أن الخطوة التركية تتجاهل أيضاً ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم 31 ديسمبر الماضي من التشديد على رفض، وضرورة منع، التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.

وذكّر المصدر بتأكيد المجلس على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وإعراب المجلس عن القلق من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط.

وأكد المصدر أن التسوية السياسية تظل، من المنظور العربي، هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

كما ذكر المصدر بما تضمنه القرار من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يُسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.

وأشار المصدر إلى أنه، تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة، أجرى السيد أحمد أبوالغيط اتصالاً هاتفياً، اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تناول خلاله آخر تطورات الموقف في ليبيا. كما أطلع أبوالغيط جوتيريش على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير في هذا الخصوص، ونقل له قلق الدول الأعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجاري حالياً.