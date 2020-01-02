الرئيس السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي

ترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، في بيان نشره على حسابه على موقع "فيسبوك"، إن "الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها".

وتناول الاجتماع التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع "تناول أيضاً تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات لإجراء الجولة القادمة من المفاوضات خلال الشهر الجاري بأديس أبابا" وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأكد الاجتماع حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء خزان السد وتشغيله على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما بحث اللقاء، الذي ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري، عدداً من "الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة" حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.