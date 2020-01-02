تعيين حكومة جديدة في الجزائر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يناير 2020 10:14 مساءً - مشاركة ذكر التلفزيون الرسمي في الجزائر يوم الخميس أن رئيس الوزراء الجديد عبد العزيز جراد عين حكومة جديدة قائلا إن أسماء أعضاء الحكومة ستعلن قريبا. المزيد من الأخبار السودان.. قتلى إثر تحطم طائرة عسكرية في دارفور الجملي يعلن تشكيلة الحكومة التونسية… والمعارضة: لا تتلاءم… وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تولى منصبه بعد الفوز في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي قد عين جراد يوم السبت. المصدر رويترز

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