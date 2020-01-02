كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: يجب توقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، على ضرورة أن تتوقف الجهات الفاعلة الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا.

وشددت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، مساء الخميس، على أنه يجب على جميع الدول الامتناع عن مفاقمة الصراع الأهلي ودعم العودة إلى العملية السياسية للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تدعم الجهود المستمرة للممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة لرسم مسار يوفر الأمن والازدهار لجميع الليبيين.

وسبق أن حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، رعايا الولايات المتحدة من السفر إلى العراق، بسبب الإرهاب وعمليات الخطف والصراع المسلح.