اندلاع مواجهات في ساحة الوثبة وسط بغداد

اندلعت مواجهات في ساحة الوثبة وسط بغداد، مساء اليوم الخميس، وقوات مكافحة الشغب تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وقام متظاهرون في محافظة ميسان، بغلق مداخل المدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عناصر الحزب بدأت نصب خيام اعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد، كما رفعوا شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.

وكانت هيئة الحشد الشعبي دعت في وقت سابق، وبعد وقوع مواجهات في محيط السفارة، أنصار الفصائل المنضوية ضمنها إلى الانسحاب.

إلى ذلك أمرت قيادة الحشد أنصارها بالانسحاب من أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بعد يوم من الاعتصام، لكن أحد الفصائل الموالية لإيران رفض ذلك. ودعا الحشد في بيان وجهه إلى أنصاره إلى "الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك" معتبراً أن رسالة المتظاهرين وصلت". لكن مسؤولاً رفيعاً في كتائب حزب الله الفصيل الموالي لإيران، أكد لفرانس برس سابقاً رفضه الانسحاب والاستمرار في الاعتصام.