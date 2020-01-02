ترامب لـ أردوغان: التدخل الأجنبي في ليبيا سيعقد الأوضاع

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أن التدخل الأجنبي في ليبيا سيعقد الأوضاع.

صادق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.

والإثنين، دعا رئيس البرلمان التركي الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير المقبل، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، وكان أردوغان قد أعلن سابقا أن إحالة المذكرة للبرلمان سيكون يوم 8 يناير 2020.