ضباط أتراك تصل إلى ليبيا قبل تصويت البرلمان التركي

وصل ضباط أتراك، اليوم الخميس، إلى ليبيا قبل

تصويت البرلمان التركي، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وقررت تركيا إرسال أول قوة عسكرية إلى ليبيا خلال يومين.

ووافق البرلمان التركي، في جلسة طارئة اليوم، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما أعلنت أحزاب المعارضة التركية: حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي وحزب المناطق الديمقراطي، وحزب العمال التركي، وحزب الخير رفضها التدخل العسكري في البلد العربي.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.

ووقع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، نهاية الشهر الماضي، مذكرتي تفاهم، يتم بموجب إحداها إرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام واحد قابلة للتمديد.