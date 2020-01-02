التبون يُعين أعضاء الحكومة الجزائرية

عين رئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وأعلن عن ذلك الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، في ندوة صحفية.
وعين التبون صبري بوقادم، وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية، كمال بلجود، ووزير العدل، بلقاسم زغماتي، وزيرالاتصال،عمار بلخيمر، وزير المالية، عبد الرحمان راوية، وزير الطاقة، محمد عرقاب، وزير المجاهدين، الطيب زيتوني.
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