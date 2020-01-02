في اتصال مع أردوغان.. ترامب يُحذر من أي تدخل عسكري في ليبيا

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس من أي “تدخل أجنبي” في ليبيا خلال اتصال مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، بعد موافقة البرلمان التركي على مذكرة تتيح نشر جنود أتراك لدعم حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي في بيان إن ترامب أشار في اتصال هاتفي “إلى أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا”. وتتعرض الحكومة في طرابلس لهجوم يشنه منذ نيسان/أبريل المشير خليفة حفتر الذي يدعمه خصوم تركيا الإقليميون، السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.