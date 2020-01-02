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شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يبحث تطورات ليبيا مع مستشار الأمن الأمريكي والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
أجرى سامح شكري وزير الخارجية، منذ قليل، اتصالًا هاتفيًا مع «روبرت أوبراين» مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم، للتباحُث حول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات على الساحة الليبية.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن تطرقا خلال الاتصال إلى سُبل دفع أوجه التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأضاف أن الجانبين تبادلا الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعرض الوزير شكري الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، معربًا عن إدانة مصر لقرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وما يمثله ذلك من تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم ويزيد من تعقُد الأوضاع في ليبيا.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضية محاربة والقضاء على الإرهاب.
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