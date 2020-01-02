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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية يجب على جميع الأطراف تأييد عملية السلام في ليبيا والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
قالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها منذ قليل، إنه يجب على جميع الأطراف الدولية تأييد عملية السلام في ليبيا.
ووافق البرلمان التركي مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.
وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».
وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.
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