خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية النيجر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:38 مساءً, 2 يناير 2020 م المناطق _ الرياض تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، لفخامته عن إدانة المملكة للأعمال الإرهابية التي وقعت في النيجر، مؤكدًا – أيده الله – وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار الدول والشعوب.

من جهته، أعرب فخامته لخادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لموقف المملكة وإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية، وعلى جهود المملكة المشهودة في مكافحة الإرهاب.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.

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