شكرا لقرائتكم خبر عن إفشال عملية تسلل للمليشيا في صعدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش اليمني، اليوم، إفشال محاولة تسلل قامت بها عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بصعدة شمال اليمن.

وقال قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن قواته استطاعت إفشال عملية تسلل لمليشيا الحوثي على التبة السوداء والعريشة ومواقع عسكرية أخرى بجبهة رازح الحدودية.

وأكد أن المليشيا الإرهابية تكبدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد، وتم إجبار ما تبقى منها على الفرار.