تجدد المصادمات في الوثبة وتسجيل حالات اختناق

افاد مصدر امني، الخميس، بتجدد المصادمات في ساحة الوثبة وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المصادمات تجددت بين المتظاهرين والقوات الامنية في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد". واضاف المصدر ان "القوات الامنية القت القنابل المسيلة للدموع، ما ادى الى حدوث حالات اختناق".

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