التلفزيون الجزائري: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة

أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر، مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد عين حكومة جديدة وسيتم إعلان أسماء أعضاء الحكومة قريبا.

وعيّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت الماضي، عبدالعزيز جراد أول رئيس للوزراء في عهده، وكلفه بتشكيل الحكومة، ليكون بذلك رئيس الحكومة رقم "20" في تاريخ الجزائر.

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وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة، أدلى عبدالعزيز جراد بأول تصريح للتلفزيون الجزائري الحكومي، أقر فيه بصعوبة مهمته التي حددها في "استرجاع ثقة الجزائريين في هذه المرحلة الصعبة".

وتوقع مراقبون أن يركز عبدالعزيز جراد في انتقاء الوزراء الجدد على الوزارات الاقتصادية، وهي وزارات المالية والتجارة والفلاحة والصناعة والمناجم والطاقة، خاصة أن تبون كشف في أول خطاب له بعد أدائه القسم الدستوري عن أن "إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي أولوية في ولايته الرئاسية.

وستشرف الحكومة الجديدة على جلسات الحوار وتعديل الدستور وقانون الانتخاب، بالإضافة إلى إشرافها على الانتخابات البرلمانية والمحلية بعد أن ألمح تبون إلى حل البرلمان والمجالس المحلية بعد إقرار التعديلات القانونية.

كما ينتظر أن تواجه حكومة جراد مهمة صعبة في الجانب الاقتصادي، بعد أن شهد 2019 ركوداً اقتصادياً والتراجع الكبير في احتياطات البلاد من العملة الصعبة، وارتفاع معدل البطالة الذي فاق مع نهاية العام الحالي 1.5 مليون عاطل عن العمل.