ترامب: التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- أ ف ب

أعلن البيت البيض، اليوم الخميس، إجراء الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول الأوضاع في ليبيا.

وأكد البيت الأبيض في بيان، أن ترامب أبلغ أردوغان في الاتصال الهاتفي بأن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.



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وفي وقت سابق اليوم الخميس، وافق البرلمان التركي، في جلسة طارئة، الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما أعلنت أحزاب المعارضة التركية منها حزب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، والعمال التركي، رفضها التدخل العسكري في البلد العربي.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.

وأثار قرار البرلمان التركي، استنكار وإدانة عدة دول عربية، حيث أدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات القرار، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

وقالت جامعة الدول العربية إن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا يعد إذكاءً للصراع الدائر بها.