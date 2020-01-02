القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت طائرة أنتنوف عسكرية بعد إقلاعها بدقائق من مطار الجنينة غربي السودان، متجهة إلى الخرطوم، ووفاة الطاقم وجميع الركاب.
وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن من بين ضحايا الطائرة المتحطمة 3 قضاة يعملون في مدينة زالنجي، و3 موظفين في منظمة الغذاء العالمي، وضابطا بالقوات المسلحة، وعددا من الركاب.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن طاقم الطائرة وجميع ركابها ماتوا جراء التحطم.
وذكرت المصادر أن النيران لا تزال مشتعلة في الطائرة، بينما هرعت قوات وفرق الإطفاء لمسرح الحادث شرقي مدينة الجنينة غرب السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة مروحية عقب إقلاعها من مطار الجنينة غربي السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.