تحطم طائرة مروحية عقب إقلاعها من مطار الجنينة غربي السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت طائرة أنتنوف عسكرية بعد إقلاعها بدقائق من مطار الجنينة غربي السودان، متجهة إلى الخرطوم، ووفاة الطاقم وجميع الركاب.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن من بين ضحايا الطائرة المتحطمة 3 قضاة يعملون في مدينة زالنجي، و3 موظفين في منظمة الغذاء العالمي، وضابطا بالقوات المسلحة، وعددا من الركاب.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن طاقم الطائرة وجميع ركابها ماتوا جراء التحطم.

وذكرت المصادر أن النيران لا تزال مشتعلة في الطائرة، بينما هرعت قوات وفرق الإطفاء لمسرح الحادث شرقي مدينة الجنينة غرب السودان.