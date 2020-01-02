شكرا لقرائتكم الجزائر تعيّن حكومة جديدة في البلاد.. والأسماء قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التلفزيون الجزائري، الخميس، تعيين حكومة جديدة في البلاد.
في التفاصيل، ذكر التلفزيون الرسمي في الجزائر الخميس، أن رئيس الوزراء الجديد عبد العزيز جراد عين حكومة جديدة، قائلا إن أسماء أعضاء الحكومة ستعلن قريبا.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تولى منصبه بعد الفوز في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي قد عين جراد يوم السبت رئيسا للحكومة.
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