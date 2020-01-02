قرداحي دعا إلى محاولة تحييد الذهب عن أي حل للأزمة المالية الحالية

أوضح الخبير الاقتصادي شربل قرداحي، أنّ "قيمة موجوداتنا الماليّة هو 35 مليار دولار تقريبًا، منها 30 مليار تقريبًا في مصارف أوروبيّة وعالميّة، و5 مليارات في يد المصرف المركزي".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "قيمة احتياطي الذهب هي تقريبًا 13.5 مليار دولار، والتصرّف بالذهب يستوجب قانونًا بفي جلس النواب"، مركّزًا على أنّه "يمكن للبنان أن يستخدم الذهب كضمانة للاستدانة من الخارج، لكن هذا الأمر بحاجة إلى نقاش وحوار وطني كبير".
ودعا قرداحي إلى "محاولة تحييد الذهب عن أي حل للأزمة الماليّة الحاليّة".
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