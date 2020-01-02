قرداحي دعا إلى محاولة تحييد الذهب عن أي حل للأزمة المالية الحالية

أوضح الخبير الاقتصادي ​شربل قرداحي​، أنّ "قيمة موجوداتنا الماليّة هو 35 مليار دولار تقريبًا، منها 30 مليار تقريبًا في مصارف أوروبيّة وعالميّة، و5 مليارات في يد ​المصرف المركزي​".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "قيمة احتياطي ​الذهب​ هي تقريبًا 13.5 مليار دولار، والتصرّف بالذهب يستوجب قانونًا بفي جلس النواب"، مركّزًا على أنّه "يمكن ل​لبنان​ أن يستخدم الذهب كضمانة للاستدانة من الخارج، لكن هذا الأمر بحاجة إلى نقاش وحوار وطني كبير".

ودعا قرداحي إلى "محاولة تحييد الذهب عن أي حل للأزمة الماليّة الحاليّة".