وهاب: هناك محاولات للتجديد لشركتي الخليوي وهذا أمر مرفوض فالدولة قادرة على الإدارة بدونهما

ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على أنّ "هناك محاولات حثيثة للتجديد لشركتي الخليوي، وهذا أمر مرفوض لأنّ الدولة قادرة على الإدارة بدون الشركات، وقادرة على دمج الخدمات كما أكّد لي خبراء".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هذا الدمج يوفّر عشرات ملايين الدولارات على الخزينة، لذا فلنستعد لخوض هذه المعركة، إضافة لمعركة استعادة قطاع النفط".