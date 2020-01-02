مصادر الـMTV: مركز نائب رئيس الحكومة وحقائب المال والداخلية والخارجية بقيت على توزيعها الطائفي

لفتت مصادر مطلعة على ​تأليف الحكومة​ لقناة الـ"MTV"، إلى أنّ "بعض النقاط لا تزال غير محسومة بانتظار اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، والتشكيلة شبه منجزة باستثناء بعض الأسماء غير المحسومة".

وركّزت على أنّ "كلّ ما يُحكى عن أسماء وتشكيلات لا صحّة له، فدياب لن يشكّل إلّا حكومة تشبهه بوزراء اختصاصيّين غير حزبيّين، وقد رَفض الأسماء الحزبيّة الّتي أُرسلت إليه من القوى السياسيّة"، موضحةً أنّ "الاسم المقترح لتمثيل ​الدروز​ هو الطبيب رمزي مشرفية وبحقيبة وازنة وليست البيئة".

وذكرت المصادر أنّ "مركز نائب رئيس الحكومة وحقائب المال والداخلية والخارجية بقيت على توزيعها الطائفي، أمّا الحقائب الأُخرى فغير محسومة طائفيًّا بعد، ومن بينها الدفاع المفصولة عن نيابة ​رئاسة الحكومة​".