OTV: اتفاق شبه تام على أن تتألف الحكومة من 18 وزيرا اختصاصيا بالكامل وتكون خالية من أي وجه قديم

ذكرت معلومات قناة الـ"OTV"، أنّ "الأجواء الحكوميّة إيجابيّة جدًّا، ومنسوب التفاؤل بتشكيل ​الحكومة​ قريبًا مرتفع"، لافتةً إلى أنّ "الاجتماعات والاتصالات تكثّفت بعد عطلة الأعياد، وعُقدت اجتماعات مهمّة".

وبيّنت أنّه "كان هناك تباين في الآراء بين ما إذا كانت الحكومة ستتألّف من 18 أو 20 وزيرًا، لتسهيل ما يُسمى بـ"العقدة الدرزيّة"، لكن يُرجّح أن الاتفاق شبه تام على أن تتألّف من 18 وزيرًا اختصاصيًّا بشكل كامل". وأكّدت أنّ "كل الجهات السياسيّة اتّفقت على أن تكون الحكومة خالية من أي وجه قديم، وبالتالي ستكون كلّها من الوجوه الجديدة".

وركّزت المعلومات على أنّ "من شبه المحسوم أن تكون حقيبة ​وزارة الداخلية والبلديات​ للقاضي فوزي أدهم"، مشيرةً إلى أنّ "رئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​ لا يزال يصرّ على أن تتولّى حقيبة ​وزارة الإتصالات​ امرأة لا رجلًا، رغم أنّ من المرجّح أن تذهب إلى عثمان سلطان". ونوّهت إلى أنّ "موضوع دمج الوزارات قيد النقاش".