الجميل: الطقم الحاكم يقوم بمناورة عبر عملية احتيال سياسية لغش الناس واختلاس السلطة

لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "يبدو أنّ الطقم الحاكم يقوم بمناورة عبر عمليّة احتيال سياسيّة لغشّ الناس واختلاس ​السلطة​ من جديد، مُستعمِلًا وجوه مستعارة ظاهرها إختصاصي أمّا باطنها مسيّس ومسيّر، وبالتأكيد غير مستقل. عيدوا حساباتكم".

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