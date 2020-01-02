شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العرابى: مصر سيكون لها موقف حازم ولن تصمت أمام الأطماع التركية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، إن مصر قادرة على مواجهة العدوان التركى على الدولة الليبية، وأن تركيا لن تنجح فى تحقيق أهدافها و أطماعها فى ليبيا تحت أى ظرف من الظروف، مشددا على إدراك العالم أجمع أن ليبيا هى أمن قومى مصرى وخط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأوضح السفير العرابى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - تعقيبا على تشريع البرلمان التركى بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا - أن مصر سيكون لها موقف حازم تماما وسترد بكل كفاءة ، ولن تصمت أمام التحركات التركية فى ليبيا وستضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته.

وأعتبر العرابي، أن موافقة البرلمان التركى على العدوان أو احتلال ليبيا يهدف إلى تصعيد الموقف وسيزيد الأمور تعقيدا ويدخل الدولة التركية فى مأزق سياسى وعسكرى فى مواجهة الموقف الدولى والاقليمي.

وأضاف أن أنقرة لا تملك الإمكانيات الاقتصادية والعسكرية لتحقيق ما تريده من أهداف باحتلالها لليبيا، مستنكرا البلطجة العسكرية والسياسية التى تمارسها تركيا فى العالم.

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ونوه إلى أن تركيا أرسلت بالفعل إلى الأراضى الليبية حوالى أربع مجموعات عسكرية حتى الان على متن طيران تجارى وسط ركاب عاديين، بالإضافة إلى مجموعات إرهابية وصلت إلى مطار معيتيقة بطرابلس قادمة من مطار ازمير.

وتابع بالقول، إن المجتمع الدولى عليه كبح جماح هذه الدولة المارقة "تركيا" الراعية للإرهاب، وعلى العالم العربى وضع استراتيجية موحدة لمواجهة هذا الخطر التركي، كما أنه على الدول الإفريقية مساندة الموقف المصرى فى مساعيه السياسية والدبلوماسية.

وتوقع السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية على نطاق واسع حتى يتم وضع تركيا فى حجمها الحقيقي.

وكان البرلمان التركى وافق، فى جلسة طارئة مساء اليوم الخميس، على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.