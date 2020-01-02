أثارت شابة مغربية الكثير من الجدل بعدما نشرت قصة اختيارها للهجرة غير الشرعية من الأقاليم الجنوبية نحو جزر الكناري، بحثا عن علاج لمرض السرطان الذي أصيبت به قبل أشهر.
ونشرت فاطمة أبو درار، صورة لها رفقة عدد من أبناء منطقتها، على متن قارب للهجرة غير الشرعية، ركبوا أمواج البحر أملا في الوصول إلى “الفردوس الأوروبي”، مطلقة اسم “الولادة الثانية” على حياتها الجديدة في جزر الكناري.
يشار إلى أن عددا من المنظمات الحقوقية، كشفت أن تشديد المغرب لإجراءاته الأمنية لمنع الهجرة غير الشرعية من مدن الشمال، جعل من جزر الكناري وجهة جديدة للشباب المغاربة الحامين بالهجرة غير الشرعية، حيث يخوض العشرات منهم في قواب بسيطة رحلة خطرة تمتد لأيام في عرض المحيط الأطلسي، أزهقت عددا من الأرواح لشباب مغاربة غادروا البلاد حاملين الحلم، وعادوا إليها في توابيت خشبية.
كانت هذه تفاصيل خبر فاطمة.. شابة مصابة بالسرطان تختار “قوارب الموت” لضمان العلاج: أموت في عمق البحر أو أولد من جديد -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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