لائحة العطل الإدارية والمدرسية لسنة 2020

مع انطلاقه أمس الأربعاء، ينتظر أن يشهد العام الجديد، 14 يوما تخصص للعطل، منها 6 أيام للأعياد الدينية، و8 للأعياد والمناسبات الوطنية، فضلا عن عطل أخرى خاصة بالمؤسسات التعليمية.

وبعدما تم تعطيل العمل والدراسة ليوم واحد بمناسبة فاتح السنة الميلادية، سيشهد شهر يناير عطلة أخرى ليوم واحد، بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال، في 11 يناير، يليها بالنسبة لقطاع التعليم عطلة منتصف السنة الدراسية، التي تمتد لـ8 أيام، من 19 إلى 26 يناير.

أما عطلة الفترة البينية الثانية، فقد خصص لها 15 يوما تمتد من 29 مارس، إلى 12 أبريل المقبل.

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وبالنسبة لكل القطاعات عطلة، ستستفيد من عطلة يوم احد بمناسبة عيد الشغل، في فاتح ماي، ثم عطلة من يومين بمناسبة عيد الفطر(24 ماي).

أما باقي العطل خلال هذه السنة فستكون كالتالي: يوم واحد لعيد العرش (30 يوليوز)، يومان لعيد الأضحى (31 يوليوز وفاتح غشت)، يوم لذكرى استرجاع واذي الذهب (14 غشت)، يوم واحد لذكرى ثورة الملك والشعب والتي قد تتصادف مع فاتح محرم (20 غشت)، ثم عيد الشباب (21 غشت).

كما يخصص يومان من العطلة لمناسبة ذكرى المولد النبوي (29 أكتوبر)، ويوم واحد لذكرى المسيرة الخضراء (6 نونبر)، ويوم آخر لعيد الإستقلال (18 نونبر).