تطورات متسارعة في قضية “حمزة مون بيبي”..الخميس أولى جلسات محاكمة سكينة كلامور

تطورات متسارعة تعرفها قضية “حمزة مون بيبي”، حيث علم “اليوم 24” أنه تقرر يوم الخميس المقبل عقد أولى جلسات محاكمة سكينة “كلامور”، ومراسل صحافي، ويتابعان معا في حالة اعتقال في ملف “حمزة مون بيبي”.

وتردد اسم سكينة “كلامور” هذه الأيام، بعدما أكدت تورط المغنية المغربية دنيا باطمة في صفحات “حمزة مون بيبي”، وجرى مواجهتهما لمرتين، المرة الأولى لدى الشرطة القضائية بالدار البيضاء، والمرة الثانية لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش، قبل أيام.

وكان رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محمد المديمي، قد أعلن في حديثه مع “اليوم 24″، أنه وضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، يتهم فيها دنيا بطمة وستة أشخاص آخرين بتكوين عصابة إجرامية تنشط في الابتزاز والتهديد والتشهير والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر صفحة “انستغرام” و”سناب شات” تدعى “حمزة مون بيبي”.

ويشار أيضا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قرر الطعن بالاستئناف بشأن ما قضى به قاضي التحقيق في الشق المتعلق بمتابعة دنيا باطمة في حالة سراح، في حين يرتقب أن تبث غرفة المشورة في هذا الطعن خلال الأيام القليلة المقبلة.