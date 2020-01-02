البرلمان التركي يصادق على إرسال قوات عسكرية لليبيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادق البرلمان التركي اليوم، الخميس، على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها البرلمان، تلبية لدعوة رئيسه، مصطفى شنطوب، لمناقشة المذكرة، رغم دخول البرلمان في عطلة رسمية بدأت في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتستمر لغاية 7 كانون الثاني/ يناير 2020.

والاثنين الماضي، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث شباط/ فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وأوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

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(الأناضول)

ومن جهته قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن مصادقة البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مهمة لسلام واستقرار المنطقة، متمنيا أن تكون خيرا للبلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" اليوم، عقب مصادقة البرلمان التركي على مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأوضح تشاووش أوغلو أن "المذكرة مهمة لحماية مصالح بلادنا، ولسلام واستقرار المنطقة، ولتكن خيرا".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.