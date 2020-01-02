الجامعة العربية تأسف لبيان حكومة الوفاق الوطني الليبية

الخميس 2 يناير 2020

أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن الأسف إزاء ماتضمنه بيان صحفي صادر عن وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، ينتقد تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حول القرار رقم 8456 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

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وقال المصدر - في بيان صحفي مساء اليوم - "إن الأمانة العامة للجامعة العربية تحت قيادة الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، إذ تتابع بكل أمانة وحيادية أداءها لمسئولياتها حيال ملف الأزمة في ليبيا أسوة بكل ملفات الأزمات السياسية الأخرى المطروحة على جدول أعمال مجلس الجامعة، ليسوؤها أن تضطر للجوء إلى التوضيح الإعلامي بشأن تلك التصريحات ومواقف الأمين العام إجمالا تجاه الأزمة المستعرة في ليبيا، في مواجهة حالة من الإصرار على تحميل الأمانة العامة والأمين العام لمسؤولية وقائع وأحداث يعلم الجميع أنها تجافي الحقيقة".

وأضاف المصدر "إنه على سبيل المثال فإن استدعاء مسألة عدم التمكن من عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية، استجابة لطلب ليبيا الدائمة بتاريخ 17 إبريل 2019، وتحميل مسؤولية ذلك للأمين العام انما يعد افتراءً واضحاً عليه حيث أن مسئولية عدم الاستجابة لهذا الطلب تقع حصراً على الدول الأعضاء التي لم تتمكن من تشكيل النصاب القانوني اللازم لعقد الدورة، وليست من اختصاص الأمانة العامة للجامعة في شئ"