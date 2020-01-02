شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل واليونان وقبرص توقع اتفاقية EastMed لنقل الغاز شرقي المتوسط والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 وقعت اليونان وإسرائيل وقبرص اليوم الخميس في أثينا، اتفاقية مشتركة لإطلاق خط أنابيب لضخ الغاز عبر شرقي المتوسط EastMed pipeline.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الاتفاقية ستشكل خطوة رمزية لكنها مهمة، تهدف إلى تعزيز موقف اليونان وقبرص أمام تركيا، حيث شدد نتنياهو في رسالة بعثها إلى زعيمي البلدين على أن الاتفاق بين تركيا وليبيا "غير قانوني، ولذلك يجب الرد وتوقيع اتفاق أنبوب الغاز مع اليونان وقبرص".

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