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شكرا لقرائتكم خبر عن العبيدي :مصر تبذل جهودا حثيثة لإعادة الأمن والأمان إلى كافة المنطقة العربية والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
قال بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن مصر تبذل جهودا حثيثة لإعادة الأمن والأمان ليس إلى ربوع مصر فحسب، بل إلى كافة المنطقة العربية خاصة دول الجوار المصري، وعلى وجه التحديد إلى دولة ليبيا الشقيقة.
وأضاف العبيدي في تصريحات لـ«الدستور» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على كافة المحاور الأمنية منها والسياسة كذلك ليعيد المنطقة إلى سابق عصرها من استقرار ووحدة للدول وتعاون بين الشعوب، وهو في ذلك يعمل على ضمان أمن الدولة، كما يعمل على الوصول بها مع المنطقة إلى ما يتمناه المواطن المصري من ناحية والمواطن العربي من ناحية ثانية.
وذكر بهجت العبيدي أنه في إطار سعي مصر لتخفيف التوتر في المنطقة، دعت إلى اجتماع للجامعة العربية على مستوى ممثلي الدول العربية لمناقشة الوضع في ليبيا والخروج بقرار واضح صريح بعدم التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي، بعد الاتفاق النزق بين حكومة السراج - التي لا يخول لها تعيينها إجراءه - وبين نظام أردوغان الداعم الأول للإرهاب في العالم.
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