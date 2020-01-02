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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الجزائرية" تنفي وفاة وزير الشؤون الخارجية الأسبق والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
نفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم، على لسان ناطقها الرسمي عبدالعزيز بن علي الشريف، ما تردد عن وفاة الأخضر الإبراهيمي وزير الشؤون الخارجية الأسبق، الذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بن علي الشريف تساءله: "عن مقاصد ونوايا من يقف وراء ترويجها في هذا الظرف بالذات"، مضيفا أن "ما نسب إلى لعبد العزيز جرد الوزير الأول (رئيس الوزراء) بخصوص إعلان هذا الخبر، لا يعدو كونه مغالطة وكذب".
وأضاف أن رئيس الوزراء الجزائري ليس له حساب بموقع "تويتر"، ولم يقم ينشر أي خبر من هذا القبيل، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع السيد الأخضر الإبراهيمي طمأنه فيها الاخير عن صحته.
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