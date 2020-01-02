الخارجية الجزائرية" تنفي وفاة وزير الشؤون الخارجية الأسبق

الخميس 2 يناير 2020

نفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم، على لسان ناطقها الرسمي عبدالعزيز بن علي الشريف، ما تردد عن وفاة الأخضر الإبراهيمي وزير الشؤون الخارجية الأسبق، الذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بن علي الشريف تساءله: "عن مقاصد ونوايا من يقف وراء ترويجها في هذا الظرف بالذات"، مضيفا أن "ما نسب إلى لعبد العزيز جرد الوزير الأول (رئيس الوزراء) بخصوص إعلان هذا الخبر، لا يعدو كونه مغالطة وكذب".

وأضاف أن رئيس الوزراء الجزائري ليس له حساب بموقع "تويتر"، ولم يقم ينشر أي خبر من هذا القبيل، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع السيد الأخضر الإبراهيمي طمأنه فيها الاخير عن صحته.