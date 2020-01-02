إردوغان يطالب جنود بلاده بتحقيق «ملاحم» في ليبيا

الخميس 2 يناير 2020

استبق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انعقاد جلسة البرلمان المقررة اليوم الخميس للتصويت على مذكرة التفويض بإرسال جنود إلى ليبيا؛ وطالب جنود بلاده بتحقيق «ملاحم» في ليبيا، وباستلهام بطولات أمير البحارة العثمانيين خير الدين بربروس.

وقال إردوغان أمس إن بلاده «بصدد اتخاذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق البحر المتوسط (...) نأمل أن يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية، كتلك التي حققها أمير البحارة العثمانيين خير الدين بربروس (1478 - 1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم».

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من جهته، شدد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أمس، على أن الاتفاق التركي ـ الليبي «يصب في مصلحة المنطقة وهو مشروع سلام».

وأوضح أوقطاي أن مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا «تسري لعام واحد، ويتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر اللازم».

إلى ذلك، تحدثت إذاعة «إر إف إي» الفرنسية، أمس، عن وصول عدد كبير من المقاتلين السوريين إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة، مشيرة إلى هبوط 4 طائرات تحمل هؤلاء المقاتلين الموالين لأنقرة في مطار معيتيقة الليبي بين يومي الجمعة والأحد، وذلك نقلاً عن مصادر في المطار.