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الجيش الليبي يعلن النفير العام ويفتح باب التطوع

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 2 يناير 2020

الجيش الليبي

قالت وسائل إعلام ليبيّة، إنّ الجيش الليبي أعلن حالة النفير العام، وفتح باب التطوع لكل ليبي قادر على حمل السلاح؛ ردًّا على تحركات القوات التركية نحو الأراضي الليبية والتي واجهت عاصفة من الانتقادات الدولية والعربية.

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ووافق البرلمان التركي، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن هذا التدخل المفاجئ من أنقرة.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.

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