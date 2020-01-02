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   قيس سعيد يوافق على الحكومة الجديدة ويحيلها للبرلمان لمنحها الثقة

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الخميس 2 يناير 2020

 

قالت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، إن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة.

 

كان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي قد قال إن الحكومة المقترحة تضم عبدالرحمن الخشتالي وزيرا للمالية وخالد السهيلي وزيرا للخارجية.

 

وقال الجملي في بيان بثه التلفزيون، إن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.

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كانت الرئاسة قد ذكرت في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بشأن الحكومة الجديدة.

 

وسيحدد رئيس البرلمان، رشيد الغنوشي، موعد تصويت البرلمان على الحكومة، والغنوشي هو رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في السادس من أكتوبر.

 

وحصد فيها 52 من أصل 217 مقعدا، والذي رشح الجملي لرئاسة الحكومة.

 

وقال الجملي، إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.

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