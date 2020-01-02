شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. إسقاط «مُسيرة» تركية في طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة، اليوم الخميس، طائرة تركية مُسيرة بعد دخولها لمجال العمليات العسكرية. وأعلن اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، إسقاط طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" تابعة للقوات التركية بعد دخولها مجال العمليات، حسبما ذكرت صحيفة العنوان الليبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. إسقاط «مُسيرة» تركية في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.