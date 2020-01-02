شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر : نرفض وجود أي قوة أجنبية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الجزائر اليوم الخميس رفضها وجود أى قوة أجنبية "مهما كانت" في الجارة ليبيا. وقال صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية إن الجزائر "ستقوم في الايام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية ما بين الليبيين فقط", مضيفا أن الجزائر "لا تقبل بوجود أي قوة أجنبية مهما كانت".

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