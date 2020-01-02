اخبار العالم

واشنطن تحث كوريا الشمالية على التفاوض لنزع السلاح النووي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحث كوريا الشمالية على التفاوض لنزع السلاح النووي والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم أن الولايات المتحدة ما زالت ترى أن التوصل لاتفاق سياسي حول نزع السلاح النووي هو أفضل سبيل للمضي قدمًا فيما يخص كوريا الشمالية لكن القوات الأمريكية لا تزال على استعداد للقتال إذا لزم الأمر.

وأضاف في مقابلة مع شبكة تلفزيون فوكس نيوز الأمريكية " نحث الرئس الكوري الشمالي كيم جونج أون على ضبط النفس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تحث كوريا الشمالية على التفاوض لنزع السلاح النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا