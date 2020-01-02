شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحث كوريا الشمالية على التفاوض لنزع السلاح النووي والان نبدء بالتفاصيل
أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم أن الولايات المتحدة ما زالت ترى أن التوصل لاتفاق سياسي حول نزع السلاح النووي هو أفضل سبيل للمضي قدمًا فيما يخص كوريا الشمالية لكن القوات الأمريكية لا تزال على استعداد للقتال إذا لزم الأمر.
وأضاف في مقابلة مع شبكة تلفزيون فوكس نيوز الأمريكية " نحث الرئس الكوري الشمالي كيم جونج أون على ضبط النفس".
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