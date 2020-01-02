مقتل واصابة ثلاثة عناصر شرطة بهجوم مسلح في المقدادية

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الخميس، بمقتل وإصابة ثلاثة عناصر شرطة بهجوم مسلح في قضاء المقدادية. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شرطياً قُتل وأصيب اثنان اخران نتيجة تعرض عناصر داعش على احدى نقاط فوج الطوارئ للخامس ضمن منطقة اغا جان في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى". وأضاف ان "القوات الأمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى مشفى قريب".



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